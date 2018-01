Mercato Torino, ufficiale il riscatto di Rincon: alla Juve vanno 6 milioni

Diventa ufficiale il riscatto di Tomas Rincon da parte del Torino. Contro il Bologna il centrocampista venezuelano ha raggiunto il 50% di presenze in maglia granata, ovvero 21 (a fine stagione le partite giocate dai piemontesi saranno complessivamente 42) e così il diritto di riscatto (il giocatore era arrivato in prestito oneroso a 3 milioni) diventa obbligatorio come da accordi estivi con la Juventus: ai bianconeri andranno 6 milioni di euro che potranno diventare 7 in caso di bonus.