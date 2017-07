Mercato Suso ha cambiato agente: "Ma voglio restare al Milan"

Suso, classe 1993 di Cadice, è l'ultimo pezzo pregiato entrato nella scuderia di Alessandro Lucci, procuratore scatenato che in questo mercato ha già piazzato colpi importanti (Bonucci e Muriel su tutti). Ed ecco perchè, dopo il cambio agente, il futuro di Suso è sempre più in bilico. Le strade sono due: la prima porta al rinnovo, col contratto del calciatore in scadenza nel giugno del 2019. L'altra, in Inghilterra. Dove il Tottenham segue da tempo il giocatore, col tecnico Pochettino che lo considera pezzo pregiatissimo da aggiungere al suo arsenale offensivo. Suso, però, non sembra intenzionato a cambiare aria: "Volevo confermare, dopo le voci apparse su alcuni organi di stampa, la mia decisione di cambiare agente. Questo - ha spiegato Suso - non significa nella maniera più assoluta che voglio lasciare il Milan, anzi, desidero ringraziare pubblicamente il direttore Mirabelli per le belle parole spese in Cina su di me, che ho sinceramente apprezzato. Sono felice di giocare per questo grande club".