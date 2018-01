Mercato Strambelli al Lecce? I tifosi dicono "No"

"Strambelli infame barese a Lecce non ti vogliamo". Con questo striscione apparso sulla recinzione della Villa Comunale di Lecce, la curva della squadra giallorossa ha di fatto bloccato il trasferimento in Puglia del fantasista del Matera. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega che gli ultras del Lecce non hanno perdonato al giocatore, nato a Bari e cresciuto nelle giovanili del club biancorosso, di averli irrisi esultando con il trenino barese dopo i gol segnati con le maglie di Andria e Matera. Una brutta notizia per Liverani, che avrebbe gradito molto un rinforzo di qualità, ma il calciomercato deve fare i conti con gli umori della piazza.