Mercato Spezia, colpo Gilardino

Niente Mls per Alberto Gilardino: l'attaccante aveva fatto un provino con il Montreal Impact ma alla fine è rimasto in Italia, in serie B. "Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con Alberto Gilardino, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con in Serie A con la maglia del Pescara, il quale indosserà la maglia numero 10 nella nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti" recita il comunicato dei liguri. Gila ha firmato un biennale con opzione per diventare in futuro tecnico delle giovanili.