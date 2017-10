Mercato Spalletti: "Per Icardi la massima clausola possibile"

Dopo la conferenza stampa di giornata, Luciano Spalletti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport di Icardi e della sua nuova pettinatura biondo platino: "I miei calciatori si possono comportare come vogliono, l'essenziale è che non disturbino il lavoro di squadra. In questo caso se uno si gira davanti vede quel bagliore per cui lo riconosce meglio e riesce a servirlo...". Poi il tecnico si fa serio: "Per Icardi va messa la massima clausola possibile, a livello di Isco e di tutti i top".