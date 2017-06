Mercato Smartphone, macchine e vini dell'Inter: ecco le risorse per il mercato

Prima una cessione importante per sistemare il Fair Play Finanziario, poi Suning potrà finalmente scatenarsi e regalare ai tifosi dell'Inter un mercato da sogno. Il colosso cinese sta perseguendo il suo obiettivo che riguardava l’espansione del brand nerazzurro in Asia mettendo il logo nerazzurro su una infinità di prodotti, dagli elettrodomestici fino alle bottiglie di vino, dalle auto fino agli smartphone. Un’espansione che sta fruttando anche in termini di guadagni, come testimonia l’imminente sponsorizzazione da 20 milioni annui, che si andrà ad aggiungere agli sponsor regionali che Suning sta contattando in tutto il continente asiatico.