Mercato Signori, Kakà, Storari: quando i tifosi fanno il mercato

"Non mi volevano più". Le parole di Marco Storari sul suo addio "forzato" al Cagliari rivelano chiaramente come sia finita la sua storia in Sardegna e del resto non era certo un segreto: sono stati i tifosi a "mandare via" il portiere. Non è la prima volta, nella storia, che gli ultrà influiscono o provano a influire sulle scelte di mercato dei club: da Roby Baggio a Icardi, passando per Kakà, ecco le interferenze più famose.