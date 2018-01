Mercato Serie B, per la Ternana un colpo da Champions: preso Piovaccari

Colpo a sorpresa della Ternana, che per conquistare la salvezza ha riportato in Italia Federico Piovaccari. Il bomber che trascinò la Steaua Bucarest ai gironi di Champions League a suon di gol a 33 anni ha deciso di ripartire dalla Serie B dopo 5 stagioni in giro per il mondo con le maglie anche di Eibar e Cordoba (Spagna), Western Sydney Wanderers (Australia) e Zhejiang Yiteng (Cina), da cui il club rossoverde lo ha prelevato vincendo la concorrenza del Venezia. L'ultima stagione in Italia, dove ha giocato anche con le maglie di Novara, Sampdoria e Brescia, Piovaccari l'ha disputata a Grosseto in Serie B (17 presenze e 7 gol).