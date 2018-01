Mercato Serie B, il Frosinone vicino a Simeone Jr.

Sulle orme del padre. Dopo Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, anche Gianluca, secondogenito dell'allenatore dell'Atletico Madrid è pronto a sbarcare in Italia. Per l'ex attaccante del River Plate (oggi svincolato), classe 1997, è quasi fatta con il Frosinone capolista della Serie B in compagnia del Palermo. Il fratello minore del Cholito firmerà con i ciociari un contratto di 18 mesi, mancano soltanto alcuni dettagli.