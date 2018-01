Mercato Serie A, il Benevento è il Re del mercato

Un calciomercato invernale da protagonista per il Benevento, che vuole provarle tutte per cercare di non retrocedere. Dal momento dell'apertura le Streghe viaggiano alla velocità di un colpo al giorno, vediamo chi sono e conosciamoli meglio (magari anche in ottica Fantacalcio).