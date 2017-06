Mercato Salah 'accolto' dai tifosi del Liverpool nel ritiro dell'Egitto

Anche se il trasferimento non si è ancora concretizzato Mohamed Salah sembra vicino al Liverpool. A testimoniarlo una foto apparsa su twitter nella quale l'attaccante della Roma, in ritiro con l'Egitto, posa sorridente vicino alle maglie dei Reds tenute in mano da due tifosi che gli danno il "benevenuto". L'ala insomma gradirebbe la destinazione inglese: prima va però trovato l'accordo tra le due società. I giallorossi chiedono 40 milioni di euro e l'offerta per il momento è ferma a 30.