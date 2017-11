Mercato Rummenigge: "Sanchez ha già deciso, non verrà al Bayern"

Il Bayern Monaco si chiama fuori dalla corsa ad Alexis Sanchez, in scadenza di contratto con l’Arsenal, e lo fa per bocca del suo CEO Karl-Heinz Rummenigge. Queste le ultime dichiarazioni riguardo al calciomercato dei bavaresi rilasciate da Kalle, che ha parlato al Daily Mirror: “Penso che non ci siano possibilità per gennaio, in generale credo che Alexis Sanchez abbia già deciso il suo prossimo club. Comunque non è un problema perché Sanchez per noi non avrebbe rappresentato un’alternativa a Lewandowski, dal momento che non è un centravanti classico”.