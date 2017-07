Mercato Rooney torna a casa! Everton, sta nascendo una grande squadra

Wayne Rooney sta per tornare a casa. Dopo tredici stagioni al Manchester United, il 31enne di Liverpool si appresta a rientrare all'Everton, dove nel 1996 iniziò la sua fantastica carriera. Ormai è fatta: Ronney tornerà in Blu a costo zero, ma continuerà a percepire lo stipendio che gli garantiva lo United (250mila sterline a settimana). D'altronde i soldi non sembrano proprio essere un problema per i Toffees, che in questo inizio di calciomercato sono letteralmente scatenati. Dopo gli acquisti di Keane, Sandro, Pickford, Klaassen e Onyeruku, il club continua a lavorare per fornire a Ronald Koeman una rosa competitiva per le zone nobili della classifica. Rooney sarà il sesto colpo, ma è molto vicino a sbarcare a Godison Park anche l'attaccante dell'Arsenal Olivier Giroud (ai Gunners 20 milioni).