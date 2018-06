Mercato Roma, un tifoso saluta Nainggolan: like di 'conferma'

Radja Nainggolan sembra molto vicino a vestire la maglia dell'Inter, un tifoso della Roma scrive su Instagram un post di saluto molto emozionante: "Posto le due foto scattate insieme a te, perdo un amico. Sei sempre stato un esempio, persona umile e vera. Ti auguro tutte le fortune con il prossimo club, te meriti. Ciao e in bocca al lupo". Il ninja mette like, una sorta di conferma indiretta all'addio. Anche se, tra i commenti, un tifoso preannuncia una protesta a Trigoria in cui chiedere alla società di non cedere Nainggolan.