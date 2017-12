Mercato Roma, ufficiale il rinnovo di Diego Perotti fino al 2021

Diego Perotti e la Roma avanti insieme, l'annuncio ufficiale arriva dal sito dei giallorossi, su cui si legge: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Diego Perotti ha rinnovato il contratto con il Club fino al 2021. L’attaccante argentino, classe '88, è arrivato nella Capitale durante il mercato invernale del 2016 e ha collezionato finora 78 presenze e 17 gol in giallorosso".

“Mi sono sempre sentito nel posto giusto e importante qui alla Roma: adesso avere questo rinnovo mi rende davvero molto felice" ha dichiarato Perotti. "Roma mi piace molto, ci sto bene. Fino almeno al 2021 sarò qui, sono davvero contento”.

“Le emozioni che mi legano a Diego sono speciali: ho avuto la fortuna di vivere in prima persona il suo arrivo in Europa e oggi ho il piacere di assistere alla sua consacrazione come calciatore di livello in un grande club come la Roma”, ha dichiarato il direttore sportivo Monchi.