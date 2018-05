Roma, striscione dei tifosi contro Balotelli

I tifosi della Roma prendono posizione contro il possibile arrivo di Mario Balotelli. Nella notte, come testimonia la foto di Forzaroma.info, vicino a Campo Testaccio è apparso uno striscione molto eloquente: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole!". L'attaccante del Nizza, accostato ai giallorossi ed elogiato dal tecnico Eusebio Di Francesco , in passato aveva avuto problemi con i supporter capitolini (nella stagione 2008-09): l'allora punta dell'Inter dopo alcuni cori 'poco carini' nei suoi riguardi aveva zittito a San Siro la curva ospite e lo stesso era avvenuto nel 2012-13 quando SuperMario vestiva la maglia del Milan. Evidentemente i fan della Lupa non hanno dimenticato...