Mercato Roma, l'amico di Rudiger: "Prossima fermata Chelsea"

Non è ancora ufficiale, ma Antonio Rüdiger è praticamente un giocatore del Chelsea. Il difensore della Roma si trasferirà alla corte di Conte e a darne ulteriore conferma è arrivato il post su Instagram di un suo amico, poi prontamente rimosso. "Congratulazioni fratello, prossima fermata Chelsea" ha scritto l'amico del tedesco su Instagram (e il difensore ha messo like) prima di cancellare il post. Poco dopo lo stesso Rudiger ha postato uno scatto dall’aeroporto di Berlino in compagnia di Marvin Plattenhardt, suo compagno di nazionale.