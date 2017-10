Mercato Roma, Fazio rinnova fino al 2020

La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2020 di Federico Fazio. “Con il rinnovo di Fazio stiamo confermando uno dei pilastri della squadra”, ha sottolineato il direttore sportivo del club Monchi. “Personalmente sono molto contento perché ho sempre ritenuto Federico un difensore centrale di enorme valore”. Il giocatore ha parlato in una live Facebook: "Per un dfiensore meglio vincere 1-0 che a 3-2 ma alla fine contano i tre punti. Abbiamo lavorato dall’inizio con Di Francesco per migliorare difensivamente. Ora ci conosciamo meglio, è il mio secondo anno con Manolas e Jesus ed il primo con Moreno, ma con lui parlo spagnolo ed è più facile”.