Mercato Roma, brutte notizie: salta il riscatto di Iturbe?

"So che il tempo di recupero sarà lungo, ma molte volte sono caduto e molte volte mi sono rialzato, questo infortunio mi renderà più forte". Il tweet di Juan Manuel Iturbe dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro (verrà operato a Los Angeles nei prossimi giorni) dimostra la grande forza di volontà dell'attaccante di proprietà della Roma, ma potrebbe non bastare per convincere i dirigenti del Club Tijuana a non riscattare l'esterno paraguaiano dai giallorossi. Dopo averlo strappato alla Juve nel 2014 e girato in prestito prima al Bournemouth e poi al Torino, infatti, la Roma in estate aveva ceduto Iturbe in prestito fino al 30 giugno 2018 con obbligo di riscatto condizionato al club messicano, che ora visto l'infortunio potrebbe decidere di rispedirlo al mittente. Se così fosse i giallorossi vedrebbero sfumare 5 milioni di euro.