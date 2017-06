Mercato Rivolta social dei tifosi contro Dani Alves: "Vattene tu!"

Tifosi della Juventus in rivolta, sui social, contro Dani Alves. "Sei finito", "Te ne devi andare tu, non Dybala", "Buffone", "game over" sono alcuni dei commenti rivolti al brasiliano per l'intervista rilasciata alla tv brasiliana Esporte Interativo in cui consiglia a Dybala di "lasciare la Juventus per migliorare". La rabbia del popolo bianconero per quelle parole ha invaso i profili social del calciatore, precipitato nel gradimento dei tifosi. Dalle stelle alle stalle per colpa di quelle parole sul compagno argentino. Non tutti però sono contro il brasiliano: alcuni supporter bianconeri (comunque in minoranza) vedono infatti nell'intervento del giocatore uno stimolo nei confronti della società per fare ancora meglio in Europa e colmare il gap con le big.