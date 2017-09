Mercato Rico: "Il Milan mi ha fatto una proposta molto buona"

In casa Milan quella passata è stata l'estate degli 11 acquisti, ma anche (e forse soprattutto) l'estate di Gigio Donnarumma. Prima il rifiuto al rinnovo, poi lo scontro con Raiola, passando per gli scivoloni social del portiere azurro: insomma, c'è stato davvero un momento in cui i rossoneri hanno rischiato di perdere Donnarumma e i dirigenti stavano già lavorando al piano B. Sul taccuino di Fassone e Mirabelli c'erano diversi nomi, tra cui quello di Sergio Rico, spagnolo 24enne del Siviglia, che ai microfoni di 'El Descuento de ElCorreoTV' ha confessato: "Il Milan mi ha fatto una proposta molto buona, ma poi non se n'è fatto nulla. Il Siviglia mi ha offerto il rinnovo (fino al 2021 con una clausola rescissoria di 40 milioni, ndr) e il mio obiettivo era quello di restare. Ora la mia testa è solo qui".