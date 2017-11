Mercato Real, Perez promette: "Compreremo il migliore"

Il calciomercato mondiale viene scosso dalle parole del presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, le merengues si stanno già muovendo per la prossima estate e Perez avrebbe pronto un colpo destinato a fare la storia, da aggiungere all’acquisto già definito del brasiliano Vinicius dal Flamengo. Il presidente dei blancos, scrive Marca, sarebbe stanco di assistere ai super-acquisti degli altri club e sarebbe pronto a pagare 200 milioni per portare al “Bernabeu” un solo giocatore, da scegliere “tra i migliori”: “Se proprio bisogna comprare, allora prendiamo il migliore scegliendo tra i giovani più forti” il pensiero di Perez riportato dal quotidiano spagnolo. Il primo nome che viene in mente è quello di Neymar, che solo pochi giorni fa veniva indicato dal Mundo Deportivo come l'erede di CR7 a Madrid. Al momento è solo un'idea, ma quando si muove il Real...