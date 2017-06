Mercato Real, Marca è sicuro: "Morata vola al MIlan"

"Morata vola a Milano. Il futuro di Alvaro è sempre più rossonero". In Spagna non sembrano avere più dubbi, l'ex attaccante della Juve lascerà la Casa Blanca per tornare in Italia e Marca dà anche le cifre dell'affare: 7,5 milioni di euro a stagione per il giocatore, 60 per il Real Madrid, che però ne vorrebbe 70-75. Alla fine, scrivono in Spagna, sarà decisiva la volontà del giocatore, che a Madrid trova poco spazio ed è in rotta con Zidane e che tornerebbe molto volentieri in Italia spinto anche dalla futura moglie.