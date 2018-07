Real Madrid-Ronaldo, segnale d'addio

Ad alimentare le voci sul passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus arriva anche un tweet del Real Madrid che pubblicizza la vendita dele maglie della della prossima stagione sullo store online del club pluricampione d'Europa. Ma come 'modelli' nell'immagine postata compaiono Benzema, Marcelo, Sergio Ramos, Asensio e Kroos, e non c'è CR7 che in teoria sarebbe quello che assicura le vendite maggiori. Il fuoriclasse portoghese mancava già nelle immagini diffuse a fine maggio, quando la maglia era stata ufficialmente presentata, ma la sua assenza ora fa decisamente più rumore.