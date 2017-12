Mercato Real Madrid, i tifosi hanno votato: vogliono Harry Kane

I tifosi del Real Madrid hanno fatto la loro scelta. Stando ai risultati di un sondaggio pubblicato da Marca, i sostenitori delle merengues vogliono un grande colpo in attacco già nel mese di gennaio e il prescelto è Harry Kane. Un vero e proprio plebiscito quello per l'attaccante inglese del Tottenham, che ha sbaragliato la concorrenza di Neymar, secondo nelle preferenze, e soprattutto di Mauro Icardi, che nonostante possa eventualmente essere utilizzato in Champions League, ha ottenuto soltanto il 6% dei voti, così come Paulo Dybala.