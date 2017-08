Mercato Real Madrid, ecco il colpo: annunciato Messi!

Il Real Madrid non ha ancora fatto un colpo di mercato degno del suo nome. Non che la squadra ne abbia bisogno visto i risultati ma, si sa, i tifosi sono insaziabili... e allora ci ha pensato un hacker che nella notte tra venerdì e sabato ha preso possesso degli account Facebook e Twitter dei blancos annunciando addirittura Leo Messi. In realtà, considerando che al post è stato allegato un gol della Pulce al Bernabeu, sembra più una goliardata di un tifoso blaugrana, magari in risposta all'attacco hacker di qualche giorno fa quando l'account Twitter del Barcellona aveva annunciato Di Maria (tutt'oggi ancora al Psg).