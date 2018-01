Mercato Rafinha, il Barcellona verso il sì: l'Inter aspetta fiduciosa

Potrebbe arrivare nel pomeriggio l'ufficialità del sì del Barcellona all'offerta dell'inter per Rafinha, ovvero il prestito con diritto di riscatto a 35 milioni. In precedenza il giocatore aveva lanciato un ulteriore segnale ai blaugrana mettendo infatti il like a un post del club nerazzurro su Instagram: la volontà del 24enne, che aveva già raggiunto l'intesa con il club di corso Vittorio Emanuele, era chiarissima.