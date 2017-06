Mercato Psg: Verratti vuole il Barça, ma è il volto della campagna abbonamenti

E' sempre più braccio di ferro tra Marco Verratti e il Paris Saint Germain. Il centrocampista italiano ha comunicato alla società di voler lasciare la Francia, ma il club della capitale non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire e per tutta risposta lo ha scelto come uomo immagine per la campagna abbonamenti 2017/2018...