Psg, ora devi vendere: 60 milioni in due settimane

Come l'anno scorso anche quest'estate il Psg si candida ad essere uno dei protagonisti assoluti del calciomercato, ma con una differenza sostanziale: stavolta si parlerà soprattutto di cessioni (a parte l'arrivo di Buffon a parametro zero che è imminente). Dopo le follie della passata sessione estiva per portare sotto la Torre Eiffel Neymar e Mbappé (oltre 400 milioni in due), ora i parigini si trovano costretti a sacrificare qualche calciatore sull’altare del Fair Play Finanziario. La Uefa ha graziato il Psg , ma i campioni di Francia dovranno comunque vendere per 60 milioni di euro entro il 30 giugno per non rischiare sanzioni e a disposizione hanno una vera e propria bottega milionaria. Ecco chi potrebbe fare le valigie...