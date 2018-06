Mercato Psg, indizio social: "Buffon è in terrazza"

Attraverso i suoi profili social, il PSG ha annunciato che le nuove maglie per la stagione 2018/19 sono disponibili sullo store ufficiale del club parigino. Molti tifosi, commentando su Twitter la notizia, hanno chiesto al club informazioni su Gigi Buffon, da tempo nel mirino dei campioni di Francia. Il club, sempre sul noto social network, ha risposto postando una foto dell'ormai ex portiere della Juventus e scrivendo: "È in terrazza a leggere le ultime notizie...". La risposta dei francesi sembra un'ulteriore conferma che il futuro di Gigi sarà sotto la Torre Eiffel, l'annuncio probabilmente verrà dato dopo l'inizio di luglio.