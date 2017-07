Mercato Psg, ecco chi sono le vittime di Neymar

Neymar al Psg potrebbe diventare l'affare più caro e importante della storia del calcio e sta diventando una possibilità sempre più concreta. Secondo la stampa francese, il club di Nasser Al-Khelaïfi, per chiudere il super colpo, sarebbe pronto a fare diverse cessioni importanti allo scopo di liberare spazio salariale per il brasiliano. Ecco chi sono i giocatori in partenza, alcuni di loro interessano alle italiane...