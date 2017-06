Mercato Psg, c'è Donnarumma nella squadra dei sogni di Al Khelaifi

Le Parisien riporta la squadra dei sogni del presidente del Psg Al Khelaifi. Il patron dei parigini avrebbe intenzione di investire un'ingente quantità di milioni sul mercato per portare alla corte di Emery giocatori come Mbappé e Fabinho del Monaco, Guerreiro del Borussia Dortmund, ma soprattutto Gianluigi Donnarumma, considerato il primo obiettivo per la porta del club francese, che avrebbe deciso di non puntare più su Trapp.