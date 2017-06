Mercato Porto da record: da Deco ad André Silva, 700 milioni di cessioni

Il Milan chiude per Andrè Silva a circa 40 milioni ed è un gran colpo per i rossoneri se si considera che dall'altra parte del tavolo c'era il Porto. Il club portoghese si è dimostrato incredibilmente bravo a valorizzare i propri giocatori e a portare a termine clamorose plusvalenze, tanto che negli ultimi anni ha messo in cassa oltre 700 milioni con le cessioni di alcuni campioni come Falcao e James Rodriguez, ma anche di tanti bidoni... Vediamo chi sono.