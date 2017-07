Mercato Perisic, mal di denti o mal di pancia? Va in Croazia per un ascesso...

In casa Inter continua a tenere banco il caso Perisic. L'attaccante croato sta vivendo un ritiro da separato in casa, tra foto in disparte e nervosismo nei confronti dei giornalisti, e ieri è stato anche ripreso da Sabatini ("Mi auguro che tenga comportamenti consoni al nostro stile"). Perisic, non è un mistero, vuole il Manchester United, ma Spalletti vorrebbe tenerlo e comunque i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di svenderlo ("Il prezzo lo fa l'Inter, può andar via solo se ci sono contropartite tecniche adeguate" ha detto Sabatini). Ecco perchè, in quest'ottica, sembra almeno sospetto il viaggio in Croazia dell'attaccante, che è tornato a casa per vedere il proprio dentista di fiducia e farsi curare un ascesso emerso nella notte. Il croato non sarà disponibile per l'amichevole di questo pomeriggio con il Norimberga.