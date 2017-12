Mercato Nizza, il presidente Rivere: "Impossibile vendere Balotelli"

Il Nizza blinda Balotelli, SuperMario non si muoverà nemmeno in caso di una maxi-offerta. Ad assicurarlo è il presidente del club francese, Jean-Pierre Rivere: "È impossibile che Balotelli vada via, anche in caso di un'offerta importante - ha assicurato Rivere sulle pagine del quotidiano 'Nice Matin' - Vista la sua importanza, è impensabile. Grazie alle sue performance, ha trovato un valore di mercato a un anno e mezzo dalla fine del suo contratto, ma non è questo che ci interessa per Mario. L'importante è che continui a far crescere la squadra". Le parole di Rivere, che ha anche confermato la fiducia nel tecnico Lucien Favre, chiudono almeno momentaneamente le ipotesi circa un addio dell'attaccante azzurro, che recentemente aveva confidato di voler "tornare in un grande club".