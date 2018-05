Napoli, "Vidal è già in città": la fake news diventa virale

"E adesso vi svelo il primo colpo del Napoli di Ancelotti... Arturo Vidal" questo il tweet del comico napoletano Peppe Iodice di mercoledì sera, nella foto - sgranata e probabilmente zoomata - si intravede quello che potrebbe anche essere il cileno all'aeroporto Capodichino se non fosse che manca uno dei suoi tanti tatuaggi. Il tweet ha ovviamente fatto il giro del web: ma Vidal su Instagram, più o meno alla stessa ora, aveva pubblicato una foto in partenza dall'aeroporto di Linate dopo la partita di addio di Pirlo smentendo tutta la teoria. Ma in ogni caso l'idea è suggestiva e per niente campata in aria visto che il giocatore ha già lavorato insieme ad Ancelotti al Bayern Monaco.