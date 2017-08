Mercato Napoli, Reina incedibile ma il Psg non molla

I saluti al limite del commosso di Reina al San Paolo al termine di Napoli-Atalanta hanno fatto sorgere il dubbio: parte? Cori e striscioni dei tifosi non lasciano dubbi, la città vuole che Pepe rimanga ma, secondo l'Equipe, il Psg non molla la presa. I parigini hanno ricevuto un secco "no" dal club partenopeo, il portiere spagnolo è incedibile ma in Francia credono sia una presa di posizione obbligata. Una volta trovato il sostituto (Rulli? Karnezis), Reina - affascinato dal progetto - potrà partire in direzione Parigi.