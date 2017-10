Mercato Napoli, Milik dice sì al Chievo

Solo qualche giorno fa il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva parlato della possibilità che a gennaio Arkadiusz Milik andasse in prestito al Chievo Verona, da cui gli azzurri preleveranno Inglese, per recuperare al meglio dall'infortunio e l'attaccante polacco sembra d'accordo con AdL: "Non escludo il prestito in un altro club. Sarebbe un modo per recuperare rapidamente ed essere prima al 100% della condizione” ha detto Milik in un’intervista rilasciata alla televisione polacca WP. L'attaccante del Napoli ha parlato anche della propria fase di recupero: "Sto cercando di recuperare presto anche se sono stato operato tre settimane fa. Il ginocchio è ancora un po’ gonfio e a volte mi fa male. Adesso sto svolgendo una serie di esercizi per la riabilitazione e presto lavorerò in piscina, poi ci sarà anche un periodo di formazione cardio. Dopo l’infortunio mi è caduto il mondo addosso, ma il periodo più difficile è passato. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi supportano con messaggi e foto. Il San Paolo mi ha emozionato. È stato bello quando 60mila persone hanno urlato il mio nome, dico grazie anche per questo”.