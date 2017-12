Mercato Napoli, hai visto Inglese? Segna di testa come nessuno

Con la doppietta odierna sono otto i gol di Mattia Destro contro il Chievo in Serie A, più che contro ogni altra squadra.

Nona marcatura multipla di Destro in Serie A, la prima stagionale.

Simone Verdi ha già eguagliato il suo record di marcature in un campionato di Serie A (sei, nella scorsa stagione).

12 degli ultimi 13 gol del Bologna in campionato hanno visto la partecipazione, con gol o assist, di almeno uno tra Destro e Verdi.

Per la terza volta in Serie A Verdi ha fatto gol e assist nella stessa partita: due di queste sono state contro il Chievo.

Il Bologna è ora imbattuto da quattro match di Serie A contro il Chievo: due pareggi seguiti da due vittorie.

Sono cinque i gol subiti da calcio d’angolo dal Chievo: nessuna squadra ne ha incassati più dei veronesi da corner.

Roberto Inglese ha segnato quattro reti di testa, più di ogni altro giocatore in questo campionato.

Con il gol di Inglese, il Chievo ha ritrovato la rete in Serie A dopo 311 minuti di digiuno.

Quattro gli assist su palla inattiva di Valter Birsa in questo campionato: un primato condiviso con Luis Alberto.

Seconda rete di Fabrizio Cacciatore contro il Bologna: a nessun'altra squadra ha segnato più di un solo gol in Serie A.

Otto i tiri nello specchio per il Chievo: non ne ha mai effettuati di più in una partita di questa Serie A.