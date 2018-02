Mercato Napoli, Ghoulam ancora ko: idea Trémoulinas

Il Napoli e Sarri contavano moltissimo sul recupero dall'infortunio di Ghoulam per la corsa scudetto contro la Juve, ma il nuovo ko dell'algerino (si sospetta la rottura della rotula del ginocchio operato) apre scenari imprevisti in casa azzurra, che potrebbero convincere De Laurentiis a muoversi per tornare sul mercato (degli svincolati). Il Napoli è piuttosto 'corto' nel reparto terzini, con i soli Mario Rui, Maggio e il jolly Hysaj a disposizione e viste le tante partite che aspettano gli azzurri da qui a fine stagione un rinforzo potrebbe essere molto utile. Il nome a cui pensano in casa Napoli, riporta il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Benoît Trémoulinas, terzino francese di 31 anni svincolato dopo le ultime tre stagioni con la maglia del Siviglia. Cresciuto nel Bordeaux, Trémoulinas vanta oltre 50 presenze tra Europa League e Champions e 5 apparizioni con la sua nazionale, ma non gioca da quasi un anno (ultima apparizione il 5 maggio 2016 in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk) per un infortunio al menisco. Ora il problema sembra risolto, ma il Napoli vorrà rischiare?