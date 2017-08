Mercato Mourinho: "Neymar non è caro, ma il problema è il neymarismo"

L'affare Neymar-Psg fa discutere anche gli addetti ai lavori e come sempre Josè Mourinho va controcorrente: "Quando abbiamo speso tutti quei soldi per Pogba l'anno scorso (105 milioni più 5 di bonus, ndr) dissi che Paul non era caro - ha detto il tecnico del Manchester United dopo aver battuto la Sampdoria in amichevole - Si può utilizzare la parola 'caro' per quei giocatori acquistati a un prezzo che non corrisponde alle loro qualità... Ma per 200 milioni non penso che Neymar sia caro. Io penso che il problema sia che ci ora ci saranno più giocatori che varranno 100 milioni di sterline, 80, 60: è quello il problema, il 'neymarismo'. Neymar è uno dei migliori al mondo, pesa molto commercialmente e il Psg ha pensato evidentemente a questo. Il problema non è Neymar, ma le conseguenze del trasferimento di Neymar".