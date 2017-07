Mourinho, ma quanto spendi? In 15 anni oltre 1300 milioni

Josè Mourinho re indiscusso del calciomercato. Dal 2002 ad oggi soltanto tre squadre hanno speso di più rispetto a quelle in cui ha allenato lo Special One. Come riporta Marca, infatti, solo Manchester City (1.535 milioni di euro) Chelsea (1.480) e Real Madrid (1.420) hanno speso di più del tecnico lusitano con le sue squadre (1.361 milioni di euro in 15 anni). Ecco nel dettaglio, squadra per squadra, quanto ha fatto spendere Mourinho ai suoi presidenti:

Soldi ben spesi comunque, perchè lo Special One con queste squadre ha sollevato ben 25 trofei