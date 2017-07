Mercato Modric al Milan, il like su Instagram fa sognare

Luka Modric, centrocampista classe 1985 del Real Madrid, ha messo un like su Instagram a una foto che lo ritraeva con la maglia del Milan. E i tifosi rossoneri hanno cominciato a sognare. In realtà, tuttavia, non risultano trattative in corso. Modric ha un contratto che lo lega al Real fino al 2020 e difficilmente lascerà un club dove ha vinto tre Champions League in 4 anni.