Mercato Milan, una squadra di acquisti. E non è finita...

Con Kalinic (manca solo l’ufficialità) il Milan ha acquistato 11 giocatori, una squadra intera, in questa incredibile sessione stiva di mercato. Ma non è finita perché i rossoneri sono a caccia di un centrocampista che possa rafforzare ulteriormente un reparto privo di Biglia (un mese di stop) e Bonaventura. Sabato l’ex atalantino si sottoporrà ad esami strumentali : potrebbe trattarsi di un piccolo stiramento che farebbe saltare al numero 5 rossonero, oltre alla sfida di Crotone anche le partite contro Shkendija e Cagliari prima della sosta. Entro il 31 agosto arriverà dunque un mediano: al momento il nome è top secret anche se in via Aldo Rossi si seguono con attenzione i profili di Krychowiak (il 27enne polacco è ormai fuori dal progetto Psg), e Mendy, 25enne francese del Leicester. Inoltre non è del tutto da escludere l’acquisizione di un altro attaccante, con ogni probabilità esterno.