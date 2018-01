Mercato Milan, tesoretto prestiti: in arrivo 52 milioni

Nell’ultimo mercato estivo il Milan ha ceduto diversi giocatori in prestito, chi in prestito secco, chi col diritto di riscatto e chi con l’obbligo. Se a giugno saranno tutti riscattati i rossoneri potrebbero incassare un bel tesoretto da reinvestire la prossima estate per colpi come Jankto e Brandt. Escludendo i prestiti secchi, che non porteranno denaro nella casse del Milan, ecco da chi potrebbero arrivare i soldi.