Mercato Milan, Suso spaventa i tifosi su Instagram

In Germania danno il Milan ad un passo dal chiudere per Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo turco di 23 anni del Bayer Leverkusen, e nello stesso giorno sul profilo Instagram di Suso appare una foto che sembra più di un indizio. L'attaccante rossonero, che non ha ancora trovato l'accordo con il club per il rinnovo, appena sbarcato a Ibiza per le vacanze ha postato questa immagine: forse era solo la gioia di essere atterrato, forse un indizio di mercato. Rome, Napoli e non solo tengono le antenne dritte...