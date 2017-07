Mercato Milan, Plizzari va in prestito alla Ternana

Mentre Gigio Donnarumma ricuce col Milan, va via quello che da mesi viene considerato come suo erede: Alessandro Plizzari, classe 2000, un anno più giovane del fenomeno di Castellammare di Stabia, passa ufficialmente alla Ternana. Trasferimento in prestito, con garanzia di giocare e di tornare di proprietà dei rossoneri tra un anno: fresco di terzo posto al Mondiale Under 20, con tanto di rigori parati nella finalina contro l'Uruguay, dovrebbe essere il più giovane titolare del prossimo campionato di serie B.