Mercato Milan, ora si vende: Sosa, Paletta e Gomez volano in Turchia

Chiuso l’undicesimo acquisto della caldissima estate del Milan (Nikola Kalinic ha già effettuato le visite mediche), ora l’attenzione dei dirigenti rossoneri è focalizzata sulla campagna cessioni. Nelle prossime ore sono attesi a Milano Şekip Mosturoğlu e Hasan Çetinkaya, due dirigenti del Fenerbahçe che arriveranno in Italia per trattare Paletta, Gomez e Sosa. Sugli ultimi due ci sarebbe anche l'interesamento del Trabzonspor, ma i gialloblu sembrano comunque essere in vantaggio. Restando in tema di cessioni, Niang è sempre più vicino al Torino: secondo La Stampa i granata sarebbero pronti ad alzare l'offerta per l'attaccante tanto gradito a Mihajlovic.