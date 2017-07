Mercato Milan, Oddo va controcorrente: "Un mercato confusionario"

Massimo Oddo, 56 presenze e una Champions con il Milan, va controcorrente e parlando del mercato dei rossoneri non risparmia qualche critica all’operato di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli: “Mi sembra un po’ confusionario - ha detto l'ex tecnico del Pescara - È un mercato fatto per schierare la squadra con il 4-2-3-1, ma Montella lo scorso anno ha sempre giocato con un modulo diverso, con il suo classico 4-3-3. Spero che le direttive per questo mercato siano state date davvero dall’allenatore. Penso che sia necessaria più qualità in mezzo al campo”.