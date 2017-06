Mercato Milan, Niang prende in giro tutti: anche Raiola...

"Mino dove andiamo?". "Everton: è così?". Due domande retoriche e tanti smile: così M'Baye Niang, in vacanza al mare, si è divertito su Instagram in parte a smentire le voci sul suo trasferimento ai Toffees per 15 milioni più 3 di bonus, in parte a tirare una frecciatina a Raiola 24 ore dopo il caso Donnarumma. L'agente italo-olandese curava i suoi interessi fino a un anno, poi la rottura.